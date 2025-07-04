Со следующего года медицинские услуги начнут оказывать по-новому. Пакеты гарантированной и страховой медицинской помощи разграничили.

Так, онкологические скрининги теперь перейдут в гарантированный объем бесплатной помощи и будут доступны всем вне зависимости от статуса страхования. Также расширится доступ к плановой медпомощи для граждан с низким доходом: благодаря «цифровой карте семьи» акиматы смогут оплачивать страховку за тех, кто не может внести взносы в ОСМС.

Забира Оразалиева, официальный представитель фонда социального медицинского страхования: «Данная категория лиц, а это около миллиона, они будут застрахованы за счет средств местных бюджетов, они будут платить за них взносы, исходя из средней ЗП по своему региону. Это дает возможность больше людей вовлечь в систему ОСМС».

Эксперты говорят, реформа хорошая, там поддерживают все слои населения. По новому законопроекту местные исполнительные органы будут оплачивать за них и находить им работу местные органы будут заинтересованы в том, чтобы трудоустроить население. При этом взносы за страхование здоровья ежегодно будут увеличивать. А для высокодоходных граждан повысят базу для расчета взносов: до 40 МЗП для работодателей и до 20 МЗП для работников.

Бакытжан Позилов, эксперт в сфере здравоохранения: «У нас появятся деньги, а значит можно будет более качественные услуги предоставить пациенту. Если мы раньше экономили на КТ, МРТ, потому что нужно было экономить, теперь можно свободно направлять на эти обследования. Мы же оплачиваем ежемесячно за тарифы, если отключат мы через секунду оплачиваем, также нужно относиться к своему здоровью».

Кроме того, введено правило: если гражданин платил взносы не менее пяти лет подряд, он сохраняет статус застрахованного еще на полгода при временной приостановке платежей. На гарантированный объем бесплатной медпомощи в этом году выделено больше полутора трлн тенге. Этот пакет включает экстренную и первичную помощь, лечение хронических и инфекционных заболеваний, онкоскрининги, реабилитацию, паллиативную помощь и обеспечение компонентами крови и доступен всем, даже без ОСМС.