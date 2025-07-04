В реке Сайрамсу утонула беременная женщина

В реке Сайрамсу обнаружено тело 27 летней женщины. По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, погибшая отдыхала у реки вместе с семьёй. По неофициальным данным, женщина была беременна.

«В Толебийском районе, в селе Каскасу, на территории реки Сайрамсу, в пределах национального природного парка Сайрам-Угам, работниками лесного хозяйства и родственниками было извлечено тело женщины 1998 года рождения. По предварительной информации, она упала в воду при неустановленных обстоятельствах во время отдыха с семьёй», — сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла 29 июня. Тело женщины спасатели нашли только к вечеру.

С начала купального сезона в регионе уже утонули пять человек, двое из которых дети. Всего с начала года число погибших на воде достигло 39.

Спасатели отмечают, что многие несчастья происходят из-за игнорирования правил безопасности. За нарушение установленных норм вводятся штрафы, которые в этом году уже выросли вдвое по сравнению с прошлым годом.

Айшабиби Кошеман