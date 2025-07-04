414 выпускников Высшего педагогического колледжа Shymkent получили дипломы

Сегодня в стенах «Высшего педагогического колледжа Shymkent» для сотен молодых людей прозвучал прощальный звонок студенческой жизни и распахнулись двери в большую профессию. В этом году почётные дипломы получили 414 выпускников.

Колледж по праву считается одним из ведущих учебных заведений региона, где готовят будущих педагогов с любовью к своему делу и высоким профессионализмом.

Стать преподавателем Марина Яковлева мечтала с самого детства. Воплотить эту мечту помог «Высший педагогический колледж Shymkent». Выпускница признаётся: годы учёбы стали для неё временем, наполненным новыми открытиями, личностным ростом и обретением друзей. А полученный диплом открывает путь к большой и важной миссии — воспитанию нового поколения.

Марина Яковлева, выпускница «Высшего педагогического колледжа Shymkent»: «Хотелось бы связать свою жизнь с преподаванием детям. Обучение в колледже мне очень понравилось, всё было на высшем уровне. Хочу поблагодарить всех наших преподавателей и своего куратора за поддержку на протяжении трёх лет. Поступайте, не бойтесь — этот колледж открывает большие возможности».

В торжественной обстановке собрались выпускники, родители и преподаватели. Церемония сопровождалась концертной программой, а родители выпускников получили благодарственные письма. На протяжении нескольких лет студенты наполнялись знаниями, и сегодня 414 выпускников получили дипломы, из них 62 — с отличием. Для каждого это важный шаг к будущей профессиональной карьере.

Гульнара Ибрагимова, директор «Высшего педагогического колледжа Shymkent»: «Сегодня мы вручаем дипломы нашим выпускникам. В этом году окончили колледж 404 студента дневного отделения и один студент заочного. Это очень хорошая цифра: ежегодно мы выпускаем порядка 400 специалистов. Наш колледж готовит педагогов по 13 специальностям, семь из которых — педагогического профиля. В этом году прикладной бакалавриат окончили три группы, все обучались по государственному гранту. Конечно, на этих ребят мы возлагаем большие надежды».

«Высший педагогический колледж Shymkent» по праву считается одним из ведущих учебных заведений региона. Здесь будущих педагогов учат не только теории, но и практическим навыкам, которые востребованы в современных школах и детских садах.

Колледж активно сотрудничает с зарубежными образовательными учреждениями, предоставляя студентам возможность прохождения стажировок и обмена опытом. В учебном процессе широко применяются инновационные методики и цифровые технологии, что помогает формировать у студентов современные профессиональные компетенции.

Адрес: г. Шымкент, улица 8 марта, 22

Лицензия № KZ35LAA00014412 выдана 25.07.2007 г. ДКСО ККСО МОНРК