В Шымкенте можно пройти пробный экзамен по вождению до основного

В Шымкенте внедрили новую услугу для будущих водителей — пробный практический экзамен. Это нововведение позволяет кандидатам заранее оценить свои навыки, выявить слабые стороны и увереннее чувствовать себя на основном тесте. Услуга предоставляется на платной основе и доступна только в одном из спецЦОНов.

С начала года возможностью предварительной тренировки воспользовались уже около двух тысяч человек. Это особенно важно для тех, кто впервые садится за руль — они могут заранее проработать типичные ошибки и повысить шансы на успешную сдачу.

Бауыржан Турабеков, руководитель операционного зала: «Для того, чтобы кандидаты не допускали таких ошибок, в спецЦОНах открыли услуги платного пробного вождения, которые проходят в выходные дни. В субботу с 14:00 до 18:00, в воскресенье с 9 до 18:00. Часто, при прохождении практического экзамена, кандидаты допускают простые ошибки, такие как не включение поворотников, и наезды на штрафные линии. Для сдачи основного, теоретического экзамена, кандидату нужно пройти обучение в автошколе и получить свидетельство об окончании курса».

Чтобы записаться на пробный экзамен, необходимо установить мобильное приложение «ЦОН», пройти биометрическую авторизацию и выбрать вкладку «Пробное вождение». Пользователи могут выбрать автомобиль с механической или автоматической коробкой передач. Важно: кандидат должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан.

Горожане положительно оценивают нововведение. По их словам, пробный экзамен снижает стресс и делает подготовку к основному этапу более эффективной.

Анастасия, жительница г. Шымкента: «Сегодня я сдаю теорию, чтобы получить в последующем права. Наш автоЦОН на Достыке предоставляет такую возможность пробных уроков, чтобы вы в дальнейшем смогли спокойно сдать на права и получить свои заветные права».

Напомним, перед экзаменом каждый кандидат обязан пройти курс в автошколе и получить официальное свидетельство. Основные и пробные экзамены проводятся по выходным. Внедрение новой услуги — ещё один шаг к цифровизации и повышению качества подготовки будущих водителей.