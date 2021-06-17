Это подарок в преддверии празднования Дня медицинского работника.

Территория парка отдыха составляет 500 квадратных метров.

Выступая на открытии мероприятия, аким Тюлькубасского района Нурлан Байгут от имени жителей района поблагодарил медицинских работников за их труд во благо здоровья и жизни людей. В борьбе с опасной эпидемией коронавируса, охватившей весь мир, люди в белых халатах оказались на линии огня.

В центре аллеи возвышается памятник врачу и медсестре и установлена табличка с надписью: «Спасибо врачам!».

Аллея благоустроена, высажено около 70 саженцев можжевельника, посажен газон.