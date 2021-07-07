Семь медалей завоевала национальная сборная Казахстана на Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills. Команда, в состав которой вошли лучшие студенты казахстанских колледжей, получила 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Евразийский чемпионат по стандартам WorldSkills проходил с 7 июня по 23 июля в формате онлайн. Наши студенты конкурировали со сверстниками из России, Китая, Индии, Ирана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Особенностью нынешнего Распределенного Евразийского чемпионата является то, что соорганизаторами чемпионата стали страны-участницы. Они организовали площадки и предоставили необходимое оборудование для конкурсантов.

Цель Евразийского чемпионата – получение участниками новых умений, навыков и опыта для их дальнейшего масштабирования в национальных системах подготовки кадров», – отметила директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Национальная сборная принимала участие в Евразийском чемпионате по 9 компетенциям.

В итоге казахстанские студенты заняли призовые места по 7 направлениям: «Электромонтажные работы», «Графический дизайн», «Парикмахерское искусство», «Малярные и декоративные работы», «Программные решения для бизнеса», «Кондитерское дело» и «Технологии моды».

Участие национальной сборной в Евразийском чемпионате способствует обмену опытом по развитию и продвижению международного движения WorldSkills, дает возможность изучить актуальные мировые тренды в подготовке кадров и оценить конкурентоспособность отечественной системы технического и профессионального образования.

Отметим, WorldSkills – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий и повышение стандартов профессиональной подготовки кадров.

Казахстан присоединился к WorldSkills в 2014 году, и с тех пор национальная сборная принимает активное участие в международных соревнованиях.

За семь лет Казахстан укрепил позиции в международном рейтинге, продвинувшись с 50-го на 14-е место.