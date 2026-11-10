В Шымкенте из-за дождей усилили контроль за улицами Абайского района

В Абайском районе Шымкента коммунальные службы проводят профилактические мероприятия по предупреждению подтоплений после дождей. Особое внимание уделяется внутренним улицам микрорайонов и участкам, где существует риск скопления дождевой воды.

По информации аппарата акима Абайского района, 9 ноября 2026 года коммунальное государственное учреждение «Абай» задействовало специализированную технику и организовало дежурство двух рабочих бригад.

Работы проводятся под контролем механика, начальника участка и мастера.

Для предотвращения подтоплений привлечены 32 единицы техники, в том числе девять мотопомп, восемь самосвалов, пять ассенизаторских машин, три автомобиля «Газель Фермер», два трактора, две автовышки, два металлических фургона и один погрузчик.

Под особым контролем находятся участки следующих улиц и территорий:

Аргынбекова;

Утегенова;

Сыпырган ата;

Темирлановское шоссе;

Жиделбайсын, в районе рынка «Бекжан»;

Шардаринская;

Абдраимова;

Исхакова;

автодорога А-2, участок Сырым батыра;

автодорога А-2, участок «Туркия»;

Казына;

Кокшетау;

Сейхун;

Байдибек би;

Рыскулова;

Юсупова;

Шубаркуль;

Касысхан;

Аль-Фараби;

Аксумбе.

В коммунальном учреждении сообщили, что остальные улицы района также находятся под наблюдением.

Основная задача дежурных бригад — своевременно реагировать на скопление дождевой воды и принимать меры для предотвращения подтоплений.

Куда обращаться жителям

Для передачи информации о проблемных участках жители Абайского района могут связаться с ответственными сотрудниками КГУ «Абай»:

Заместитель руководителя Т. Юсупов — +7 702 452 22 47.

Начальник участка Б. Кожатаев — +7 705 855 77 07.

Начальник отдела Р. Аманжолов — +7 702 249 22 50.

Диспетчер Б. Ашыкбаев — +7 702 650 81 50.

Коммунальные службы продолжают контролировать ситуацию на улицах района, где после осадков существует риск скопления воды.