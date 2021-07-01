Сержанты механизированной бригады регионального командования «Юг» отметили свой профессиональный праздник.

Торжество прошло в гарнизонном Доме офицеров, где собрались сержанты всех подразделений механизированной бригады.

С профессиональным праздником их поздравили командир бригады и члены республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил», сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

— Сержанты относятся к звену младших командиров и представляют собой самый многочисленный состав командных кадров. Сержанты помогают подчиненным изучать и эксплуатировать вооружение и военную технику. Они организовывают и несут вместе с ними службу в суточном наряде, ведут ежедневную работу по укреплению воинской дисциплины. Здесь особенно важны личный пример, авторитет, высокие нравственные качества, самоотверженное отношение к делу, дисциплинированность, – отметил подполковник Нуркен Карагулов.

Лучшие сержанты были поощрены грамотами и ценными подарками. Коллектив художественной самодеятельности артиллерийского дивизиона механизированной бригады организовал праздничную концертную программу.