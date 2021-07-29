Цель программы — поддержка и развитие лидерских качеств среди учащихся 5-11 классов казахских школ.

Ребят обучат востребованным навыкам, которым не учат в школе – это навыки коммуникации, выступление перед аудиторией, планирование и управление временем, самопрезентация и развитие уверенности в себе.

Учеников обучают основам общения, критическому мышлению, эффективному использованию навыков публичных выступлений и ведению переговоров. Запланированы факультативные занятия, ежемесячные встречи, мастер-классы, лидерские тренинги с участием известных личностей и ежегодные конференции, на которых награят лучших учеников.

«Между Фондом Булата Утемуратова и акиматом Туркестанской области заключен меморандум. Этот проект реализуется в его рамках. Необычный проект продлится 5 лет. 100 учителей, которые пройдут обучение, в течение года будут использовать в школах свои методы и приемы на факультативных занятиях. Специалисты проекта посетят школы учителей, участвовавших в тренинге, и проведут аттестацию на занятиях. А в конце года состоится собрание, на котором лучшие учителя будут награждены и станут тренерами. Таким образом, мы намерены увеличить количество тренеров за 5 лет», — отметил Рахимбек Жолаев, руководитель управления человеческого развития Туркестанской области.

Отметим, в течение месяца 100 педагогов из 50 пилотных школ Туркестана, Туркестанской области и города Шымкент примут участие в тренинге. Они познакомятся с программой факультативов и обучатся специфике ведения курса. В течение следующих пяти лет география программы постепенно расширится Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областями, а общий бюджет программы составит 5 млн. долларов США.

«Роли учителя уделяется особое значение. В нашей программе тренер не доминирует над участниками, а находится с ними на одном уровне. Он помогает им получить материал, приобрести знания и опыт, действуя не с позиции «вышестоящий – нижестоящему», а с позиции «равный – равному», – сказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.