Началась неделя мойки мусорных площадок на территории Аль-Фарабийского района.

В частности, в микрорайоне Отырар, на улицах Желтоксан, Туркестан, Диваева, Иляева, Тауке хана были смыты мусорные площадки многоэтажных домов.

В ходе санитарной очистки дворовые мусорные площадки и контейнеры сначала промывались жидким мылом, а затем ополаскивались чистой водой. Также в жару опрыскивали хлором, чтобы не допустить распространения вредных насекомых. Такие работы по дезактивации будут продолжены.

Отметим, что в Аль-Фарабийском районе имеется 192 мусорных площадок и 749 мусорных контейнеров. Сегодня ведется подсчет старых контейнеров на территории района. В ближайшее время будут установлены новые контейнеры.

В районе за уборку мусорных площадок отвечают учреждения «Шымкент Спец Комплекс» и «ЭкоСпецТранс».