Вновь открывшееся лечебное учреждение рассчитано на 120 мест. Все виды услуг здесь предоставляются бесплатно.

В Шымкенте в честь Дня столицы состоялось торжественное открытие круглосуточного реабилитационного центра “Виктория».

В торжественном открытии приняли участие первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан, руководитель аппарата акима города Габит Мауленкулов, руководитель городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов.

Пациенты, выписавшиеся из больницы, теперь сразу могут получить реабилитационное лечение. Первый заместитель акима города отметил важность реабилитационного центра для жителей города.

Вновь открывшееся лечебное учреждение рассчитано на 120 мест. Все виды услуг здесь предоставляются бесплатно. В частности, в центре проводится медицинское реабилитационное лечение пациентов неврологического, нейрохирургического, ортопедического, травматологического профиля. Есть дневной стационар для лиц старше 18 лет.

Медицинская помощь в центре будет оказываться бесплатно в рамках пакета обязательного социального медицинского страхования. Также здесь создано 120 рабочих мест для медицинских работников.