Из них на сегодняшний день полностью обустроены 43 остановки. А изношенные павильоны старого образца перемещаются в отдаленные населенные пункты города.

Всего в городе установлено 250 остановочных павильонов. Из них 170 устанавливаются на месте старых остановок, а 80 — на свободных местах. Стоит отметить, что из 170 изношенных остановок 60% непригодны, а 40% подходят для установки на свободных местах отдаленных районов.

В результате проведенных работ к 2025 году город будет полностью обеспечен остановочными павильонами.