На ветхие электрические столбы и старые автобусные остановки жалуются жители жилого массива Игилик

Эти подпорки в форме рогаток жильцы соорудили сами. Ветхие деревянные опоры линии электропередачи сильно накренились и в любой момент могут рухнуть.

Люди утверждают, что живут в постоянной тревоге и надеются быть услышанными, ведь рядом с ветхими опорами ежедневно ходят дети.

Нурлан Сулеев, житель жилого массива Игилик:

«К одному столбу подключены как минимум 5-6 домов. Мы говорили об этом и в прошлом году. Сказали, что поменяют, но не поменяли. Также обещали, что столбы заменять на бетонные опоры и протянут изолированный провод. Мы не знаем, как долго нам еще придется ждать. А детей в каждой семье много. Есть и дети с инвалидностью. Мы боимся, что на них этот столб может упасть».

О своей проблеме местные жители рассказали депутатам и добавили, что кроме ветхих опор, в жилом массиве остро стоит вопрос с автобусными остановками.

Роллан Абдуали, житель жилого массива Игилик г. Шымкента:

«В жилом массиве Игилик есть несколько остановок. Все они устаревшие. Их привезли из центра Шымкента и установили. И дороги возле остановок не асфальтированные. Об этом я и сказал депутатам».

Чиновники в свою очередь говорят, что вопрос с электрическими столбами находится на балансе «Онтустык Жарык Транзит». Подрядчик обещает заменить ветхие линии электропередачи в этом году. А местные власти обещают решить проблему со старыми автобусными остановками.

Понятно, что пройдет некоторое время, прежде чем будут оформлены документы и начнутся соответствующие работы. Местные жители просят ускорить решение проблем.