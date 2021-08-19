Шымкентский спортсмен стал победителем Чемпионата по боям в восьмиугольнике. Асет Анарбаев победил российского бойца Вадима Малыгина.

Исход поединка без преувеличения можно назвать — СЕНСАЦИЕЙ. В борьбе за чемпионский пояс, шымкентский боец Асет Анарбаев одержал победу над сильнейшим соперником из России — Вадимом Малыгиным. Турнир смешанных единоборств серии NFC проходил в Алматы.

Тренируется 21-летний Асет в Шымкенте. По словам молодого человека, впереди большие планы. А за ними стоят изнурительные тренировки под чутким руководством главного тренера.

«Там на чемпионате было 12 пар, все бойцы очень мастерски работали, мой противник известный и профессиональный боец. Я победил и на этом останавливаться не собираюсь», — сказал Асет Анарбаев.

Асет для начинающих спортсменов — гордость и пример для подражания. Главная мечта — прославить Казахстан на мировой арене. Ближайшие сборы пройдут в Дагестане. Шымкентские борцы ищут спонсоров для поездки.

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