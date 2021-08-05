При поддержке акимата Туркестанской области АО «НК» Қазақстан темір жолы» в Мангистаускую область отправлено 95 вагонов (около 3 тыс. тонн) сена. Из г. Арыси – 17 вагонов, с железнодорожной станции г. Сарыагаша – 51 вагон, из г. Шымкента – 18 вагонов, из Бадамского сельского округа – 4 вагона, из Отрарского района – 5 вагонов.

В настоящее время акиматом Туркестанской области, АО «НК» Қазақстан темір жолы» и волонтерами из числа молодежи, предпринимателями, неравнодушными жителями региона проводится работа по обеспечению кормами.

В этом году засуха коснулась как западных регионов, так и природных сенокосных угодий Келесского, Сарыагашского районов Туркестанской области.

В целях предупреждения дефицита кормов в предстоящие зимние месяцы организуется скашивание трав с земель лесного фонда области и заключен меморандум об использовании пастбищ Келесского, Сарыагашского, Жетсайского, Мактаральского районов Шардаринского, Отрарского районов.

В соответствии с поручением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева агроформированиям области предоставлены пастбищные и сенокосные земли из земель лесного фонда, за 6 месяцев текущего года 545 агроформированиям предоставлено 563 тыс. га пастбищ, 23 агроформированиям предоставлено 1,5 тыс. га для заготовки сена.

В связи с этим был проведен анализ кормовых условий области и ситуацию удалось стабилизировать.

В этом году необходимо 3,9 млн. тн на поголовье скота в регионе имеет полные возможности для 100% заготовки кормов. Из них на 2,7 млн. тн собирают люцерну, на 134,6 тыс. тн заготавливают силос, на 71 тыс. тн — сенажа и на 945 тыс. тн натуральной травы.

На сегодняшний день заготовлено кормов на 3,2 млн. тн (81 %).

В регионе стабильно развивается животноводство. Только за последние два года поголовье скота и полученная от него продукция увеличились на 10-15%.