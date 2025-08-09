О чем говорила страна 8 августа 2025 года: Ключевые события дня

В Алматинской области закрыли дело о смерти Нурканата Гайыпбаева — дяди убитого школьника Шерзата Болата.

Следствие решило, что он покончил с собой, и доказательств давления со стороны других людей не обнаружило. Дело по статье о доведении до самоубийства прекратили 17 июня. Гайыпбаева нашли мертвым в декабре 2024 года, через два месяца после гибели племянника. Родные погибшего собираются добиваться, чтобы расследование возобновили

В Акмолинской области задержали шестерых человек. Их обвиняют в краже более 100 миллионов тенге у гражданина Болгарии.

По данным полиции, они представились работниками банка и уговорили мужчину перевести деньги на чужие счета. Двое задержанных — из Павлодарской области, еще четверых проверяют на связь с похожими делами в Кокшетау и Коргалжынском районе. Изъяты телефоны и часть похищенных средств. Все подозреваемые помещены в изолятор.

С 16 сентября в Казахстане вступают в силу поправки в пункт 2 статьи 17 Кодекса «О браке и семье».

Теперь, если супруг более трёх лет находится в международном розыске, брак можно расторгнуть через суд без его участия. Изменения направлены на то, чтобы процесс развода стал проще.

А в Алматинской области кадровые перестановки.

Несколько сотрудников областной администрации лишились своих постов после скандала вокруг воспитанников детдома. Среди них: руководители управления образования и внутренней политики. Официально это не подтверждают, но ранее общественность и депутат Базарбек Жумабеков требовали отставок. На этом фоне акимат стал активно проводить акции в поддержку детей и молодежи.

А вот на железной дороге утром было опасно. Грузовик столкнулся с маневровым тепловозом на охраняемом переезде перегона Кызылсай – Шымкент.

По данным АО НК «КТЖ», водитель нарушил правила и выехал перед приближающимся составом. Жертв нет, пострадавший доставлен в больницу. Движение трёх пассажирских поездов было приостановлено, но к утру график восстановили.

В Мангистауской области у горы Айракты впервые пройдёт фестиваль шубата AҚ MАЯ Fest.

В программе — симфонический оркестр под открытым небом, выступления звёзд, мастер-классы и дегустации продукции местных верблюдоводов. На сегодняшний день, в регионе насчитывается около 95 тысяч верблюдов, но главная проблема хозяйств — сбыт молока, цена которого колеблется от 800 тенге летом до 1000 зимой. Субсидии на шубат увеличены с 55 до 190 тенге за литр. Организаторы ждут не менее 10 тысяч гостей и рассчитывают привлечь туристов в регион.