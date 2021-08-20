Шымкентцам доступна новая инактивированная вакцина из Китая Vero Cell.

Для вакцинации в Шымкенте выделено 80000 доз, из них 40000 доз на 1 компонент и 40000 доз на 2-ой. Вакцину распределили по всем прививочным пунктам города. Прививка предназначена для горожан старше 18 лет, она не содержит антибиотиков и консервантов, одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Вакцинируют китайской прививкой двукратно — с интервалом от 21-го до 28 дней.

«У вакцины есть противопоказания — аллергия на любой компонент вакцины, неконтролируемая эпилепсия или другие прогрессирующие заболевания нервной системы, а также наличие синдрома ГийенаБарре в анамнезе, беременность и период лактации, возраст до 18 лет. Запрещено использовать данную вакцину повторно, если после вакцинации появились побочные реакции со стороны нервной системы», — рассказал Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.



Из частых побочных эффектов — боль в месте инъекции и головная боль, реже встречаются лихорадка, кашель, одышка и диарея. На серьезные побочные реакции, связанные с вакциной, до настоящего времени никто не жаловался.