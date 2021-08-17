Сейчас международные полеты выполняются в 16 стран по 46 маршрутам.

Турция — 54 рейса в неделю;

ОАЭ — 31 рейс в неделю;

Узбекистан — 36 рейсов в неделю;

Россия — 10 рейсов в неделю;

Грузия – 20 рейсов в неделю;

Кыргызстан – 9 рейсов в неделю;

Беларусь – 8 рейсов в неделю;

Украина – 8 рейсов в неделю;

Германия – 9 рейсов в неделю;

Таджикистан – 2 рейса в неделю;

Южная Корея – 3 рейса в неделю;

Египет – 2 чартерных рейса в неделю;

Нидерланды – 1 рейс в неделю;

Черногория – 7 рейсов в неделю;

Польша – 1 рейс в неделю;

Армения – 1 рейс в неделю.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.