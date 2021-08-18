На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане в целом стабилизируется. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,97, занятость инфекционных коек — 53%, реанимационных — 47%.

На сегодняшний день свыше 6,1 млн человек вакцинировано первым компонентом, более 4,8 млн человек — вторым компонентом. Хорошие темпы вакцинации достигнуты в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области.

Глава Правительства поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях. Премьер-Министр отметил необходимость в рамках подготовки к новому учебному году завершить вакцинацию учителей к 25 августа и усилить контроль за готовностью учебных заведений.

А. Мамин дал поручение продолжить контроль соблюдения населением ограничительных мер и повысить эффективность деятельности мониторинговых групп, расширить информационную работу о необходимости вакцинации. Локдауны выходного дня в регионах, находящихся в «красной» зоне, будут сохранены. Продолжится работа по расширению числа участников проекта «Ashyq». На сегодня зарегистрировано более 4 млн пользователей приложения, в проекте участвуют 111 тыс. субъектов бизнеса.

Источник: primeminister.kz