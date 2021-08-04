В честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и 10-летия со дня принятия Закона «О медиации» в суде Шымкента проведена церемония награждения победителей конкурса эссе «Дау мұраты – бітім» (Цель медиации – примирение») и медиаторов.

В мероприятии, организованном по инициативе городского суда, приняли участие председатель коллегии суда Шымкента М.Парменов, судья Абайского районного суда Л.Ауелбекова, председатель городской коллегии адвокатов С.Баймуратов, медиаторы и студенты.

Всего от учащихся и студентов, пожелавших принять участие в конкурсе эссе, поступило около 40 работ. В состав жюри вошли судьи, адвокаты и медиаторы. Они отобрали самые содержательные и лучшие из эссе, написанные в свободном формате, о роли, эффективности и механизмах развития медиации в обществе.

По решению жюри в номинации «Ең үздік» («Самый лучший») выиграли воспитанники детского дома №4 Александра Пустовойтова и Карина Ли, в номинации «Үздік» («Лучший») – Бакытжан Абдижаппаров и Алман Алмахан. «Грамоту» получили Жансулу Мырзабек, Арсен Байметдиев и Акнур Уалиевна.

Также ко Дню Медиации «Благодарственными письмами» и ценными подарками были награждены профессиональные медиаторы Лаура Акшегирова, Динара Байсерикова, Елмира Есимбетова, Дана Кенжекулова, Нурбала Оразкулова и депутат Молодежного маслихата Жасмин Ашимова.