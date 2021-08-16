По улице Айтеке би построят подземный переход.

Аким Шымкента в ходе очередного объезда строительных площадок в городе ознакомился с ходом строительства продолжения проспекта Кунаева.

На территории «Старого города» ведутся работы по II этапу строительства. Подрядная организация — корпорация «Сити Строй», сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В настоящее время здесь ведутся работы по устройству фундамента, установлено 12 опор путепровода. В проекте предусмотрено часть путепровода по улице Айтеке би протяженностью 600 м.

До настоящего времени снесено 29 частных домов и 1 бизнес объект. Для начала основных строительных работ (рытье тоннеля) в первую очередь необходимо изъятие объектов по улице Айтеке би для государственных нужд. Несвоевременное изъятие земельных участков, расположенных на строительной площадке, снижает темпы строительства.