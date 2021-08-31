В эфире телеканала «Отырар» прошел праздничный марафон в честь дня Конституции РК.

Для телезрителей подготовили концертную программу с подарками и призами! Зрители должны были ответить на вопросы, а победивший получал памятный приз. Зрители в прямом эфире поздравляют и передают приветы, а главное, выигрывают дорогие призы!

Отель Hampton By Hilton Turkistan предоставил номер на двоих. Гостиница Aidna Plaza — номер люкс. Ресторан «Публика» — незабываемый ужин. Вarbershop «Джокер«- сертификаты. Сеть кафе «Блинчик» — семейные сертификаты.