Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября 2021 года.

В рамках совместного антитеррористического учения «Каспий- Антитеррор-2021», проводимого под эгидой Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств на территории Мангистауской области Пограничной службой проводится перегруппировка своих подразделений, сообщает Пресс-служба КНБ РК.

Передвижение колонн техники осуществляется в сопровождении военной полиции.

Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября 2021 года.

Цель учений – совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории Содружества Независимых Государств.