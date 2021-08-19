В Каскасуском сельском округе Толебийского района Туркестанской области введена в эксплуатацию мини-гидроэлектростанция.

Мощность социально значимого проекта 2 500 кВт. На сегодняшний день предприятие обеспечивает электроэнергией четверть района. Проект, на который ТОО «АК-СУ КУАТ» затратило 1,2 млрд тенге, расположен в районе реки Сайрамсу. На малой гидроэлектростанции постоянно занято 12 человек.

Строительство мини — гидроэлектростанции «Кенес-1″ началось в 2015 году и было завершено в 2016 году. Полностью запущена в 2019 году. Гидроэлектростанция преобразует в энергию давление сточных вод, поступающих из реки Сайрамсу. Внутри здания водного поста установлены гидротурбины с 2 генераторами выработки энергии по 1 250кВт. Принцип работы ГЭС очень прост. Гидротехническая цепь обеспечивает сброс необходимого давления воды в гидротурбинные лопасти и подачу электроэнергии в действующие генераторы. В связи с сильным течением реки Сайрам су, мы выбрали Каскасу для открытия электростанции», — рассказал руководитель предприятия Ермек Сарбасов.

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