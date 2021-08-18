Человек – общительное создание. Многим скучно в одиночестве.

Да, в период карантина мы собираемся сравнительно реже, но все же встречаемся, пусть и в узком кругу. Поводом чаще всего бывает чей-нибудь день рождения. А раз так, то льются в адрес именинника поздравления, пожелания, словно из рога изобилия: «Будь счастлив! Не болей – не кашляй! Пусть неудача, невзгоды, ненастья обходят тебя стороной!» Про себя отмечаешь, как много «не» прозвучало!

Лет пять назад мне сделали замечание: мол, старайтесь говорить не «не болейте», а «будьте здоровы». Предложение мне понравилось. Чуть позднее прочла в интернете пояснение сему: «Фраза-пожелание «Не болейте» является некорректной, так как при осознании смысловой нагрузки фраз мозг не учитывает частицы и предлоги, оставляя только голые подлежащие и сказуемые, и выходит эдакая медвежья услуга с пожеланием болеть. Поэтому эту фразу лучше заменить на «Будьте здоровы».

Слова, которые мы употребляем – наш лексикон, конечно же, имеют значение. Помните же поэтические строки Вадима Шефнера, ставшие хрестоматийными:

«… Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести…»

В общении с дорогим тебе человеком ты даже в споре стараешься подобрать такие аргументы, такие слова, которые ни за что бы не поранили его самолюбия, чести. Словом, стараемся поберечь его слух и нервы. А уж с недругами или явными хамами, которые встречаются нам на жизненном пути, мы совсем не церемонимся – рубим правду-матку, отваживаем от себя самыми жесткими «глаголами».

Немного, лишь поверхностно погрузившись в эзотерику, узнала, что некоторые произносимые нами в повседневной жизни слова влияют на наше будущее. Вот так – не меньше! Эмпирическим или каким еще другим путем эзотерики и специалисты по биоэнергетике «вычислили» ряд слов, которые притягивают фортуну, а также и те, которые ее отпугивают. Вам хотелось бы их знать? Думаю, что да. Помните, как в анекдоте: «Дети, давайте сегодня выучим слова, которые вы никогда не должны будете произносить».

Мы все давно согласились с высказыванием, что «мысль материальна». А слова – это и есть наши мысли вслух. О чем мы думаем, то и говорим. Хотя у некоторых скорость слов опережает скорость мысли.

Сначала речь о словах, отпугивающих удачу. Всего их 13: «нет», «ненавижу», «проклятие», «проблема», «бедность», «смерть», «черт», «никогда», «невезение, «устал», «дурак», «не могу», «безнадежно». Запомните эти слова и постарайтесь произносить их как можно реже, а лучше вообще выкинуть их из своего лексикона. У них плохая энергетика. Самое простое и лучшее – подобрать к этим словам синонимы.

Кто-то скажет, мол, это суеверие. Может быть. Пусть так, но, согласитесь, слово, точнее – ругательство, «черт» привлекает темные силы, это магнит для негатива. Когда произносим хотя бы одно из этих слов, не говорю уже об их сочетании, мы акцентируем на них внимание, лишаем себя сил, шансов на победу.

Многие согласятся с сократовской фразой: «Заговори, чтоб я тебя увидел». Можно идеально, безупречно выглядеть внешне – и одежда, и обувь, и прическа с учетом последних тенденций моды, но стоит включить в свою речь хотя бы пару бранных, а то и матерных слов – все, отвратительное впечатление гарантировано. Речь обладает очень сильной энергией. Опять же специалисты, обладающие тонким видением, утверждают, что люди, которые общаются матом, грубо и оскорбительно говорят, в определенном месте тонкого тела тут же получают черное пятно, которое через год-два может перерасти в раковую опухоль. Нам это надо?!

Люди духовные утверждают, что язык наш предназначен прежде всего для чтения молитв, мантр и обсуждения тем, приближающих нас к Божественному. Разумеется, можно по мере необходимости обсуждать практические дела, общаться с близкими. Согласитесь, в этом что-то есть. Словом, надо следить за своей речью. Инструмент нашего с вами общения – великий русский язык. Он так богат, в нем столько синонимов. В нем запросто можно заменять одни слова, у которых не то что негативный смысл, но просто оттенок. К примеру, говорите «и» вместо «но». Или «Это вы хорошо сделали, и если вы…» А вместо слова «против» используйте слово «для». Не «Мы против обжорства», а «Я – за здоровый образ жизни».

Совет людям нерешительным: перестаньте увиливать с помощью слов «надо бы» и «нужно бы». Вместо этого – «Важно сделать эту работу в первую очередь». Только так! Используйте «мотивирующие отрицания». Вместо «Вы не правы», «Здесь я должен вам возразить». Таким образом вы более вежливы и акцентируете внимание на намеченной цели.

Ну и напоследок о трех магических словах, способных привлечь успех и удачу в нашу жизнь. Их следует ежедневно повторять. Не буду томить, это слова «удача», «успех» и «надежда». Первое слово произносите не отдельно, а именно вот в этой фразе: «Удача всегда со мной». Второе слово хорошо во фразе: «Пусть мне сопутствует успех». Относительно третьего слова – нужно почаще говорить себе: «Я надеюсь и верю в лучшее».

Отдельный бонус для читателей-мужчин: у вас ВСЕГДА будут «удача», «успех» и «надежда», если вы хотя бы раз в год будете говорить своей любимой женщине всего три слова: «Люблю. Куплю и поедем!»

Фарида ШАРАФУТДИНОВА