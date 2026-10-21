В Шымкенте увеличили мощности завода по переработке старых шин

В Шымкенте завершили модернизацию предприятия по переработке изношенных автомобильных шин. После обновления оборудования производственная мощность ТОО «ЭКО Шина» выросла с 6 до 10 тысяч тонн в год.

Проект реализован при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана за счёт средств утилизационного платежа, выделенных АО «Жасыл даму».

На модернизацию предприятия в сентябре 2024 года направили 500 млн теңге. Средства освоены в полном объёме, обновлённые производственные мощности введены в эксплуатацию.

Предприятие перерабатывает старые автомобильные шины в резиновые гранулы, которые используются для изготовления покрытий детских площадок. Кроме того, здесь производят резинотехнические изделия, в том числе сальники.

Благодаря модернизации завод сможет ежегодно перерабатывать на 4 тысячи тонн шин больше, чем раньше. Это также позволит увеличить использование вторичного сырья при производстве готовой продукции.

По данным Министерства экологии, АО «Жасыл даму» за счёт утилизационных платежей профинансировало 30 проектов на общую сумму около 116 млрд теңге.

Такие проекты направлены на развитие переработки отходов, сокращение объёмов мусора, отправляемого на полигоны, и повторное использование сырья.