Куда сходить в Шымкенте 21 октября: концерт, спектакль, выставка и кино

В среду, 21 октября, в Шымкенте можно посетить выставку местных производителей, концерт с музыкой из любимых фильмов, спектакль Молодёжного театра или выбрать киносеанс.

Выставка «Шымкент өнімдері – 2026»

21 октября в городе начинает работу выставка «Шымкент өнімдері – 2026». Здесь представят продукцию местных предприятий. Посетители смогут познакомиться с товарами шымкентских производителей и напрямую пообщаться с представителями компаний.

Выставка продлится с 21 по 23 октября. Место проведения — выставочный центр по адресу проспект Нурсултана Назарбаева, 12.

TyndaMusic — «Добрые песни старого кино»

В концертном зале «Түркістан» выступит коллектив TyndaMusic с программой «Добрые песни старого кино». В программе прозвучат знакомые мелодии из популярных кинолент.

Начало — 19:00. Продолжительность — около 90 минут. Возрастное ограничение — 5+. Стоимость билетов на сайте начинается от 9500 теңге. Адрес — проспект Нурсултана Назарбаева, 14. Источник: Freedom Ticketon.

Спектакль «Құстар фестивалі»

В Шымкентский молодёжный театр покажут спектакль «Құстар фестивалі» по произведению Дулата Исабекова. Постановка через образы птиц затрагивает темы человеческих отношений, власти, свободы, мечты и предательства.

Начало — 19:00. Продолжительность — 70 минут. Возрастное ограничение — 12+. Билеты — от 500 теңге. Источник: Freedom Ticketon.

Что посмотреть в кино

В Galaxy Cinema Shymkent 21 октября в расписании заявлены «Красная роза» в 11:50, «Kesu» в 14:30 и 21:35, «Битва моторов» в 16:50, «Арахнид» в 17:30 и «1+3» в 19:25.

Расписание и стоимость билетов кинотеатр может изменить, поэтому перед посещением их лучше уточнить.