Что отмечают 21 октября: праздники и памятные даты

Всемирный день профилактики йододефицитных заболеваний

21 октября отмечается Всемирный день профилактики йододефицитных заболеваний. Дата призвана напомнить о значении йода для работы щитовидной железы, роста и развития организма.

Особое внимание специалисты уделяют достаточному поступлению йода во время беременности и в детском возрасте. Международная организация Iodine Global Network также связывает 21 октября с Всемирным днём йододефицита. IGN

День осведомлённости о рептилиях

Ежегодно 21 октября в разных странах проходит Reptile Awareness Day — День осведомлённости о рептилиях. Его цель — привлечь внимание к разнообразию змей, ящериц, черепах, крокодилов и других рептилий, а также к необходимости сохранения их среды обитания. Science Learning Hub

Дата не относится к официальным международным дням ООН, но используется природоохранными, образовательными и научными организациями.

Кроме того, с 18 по 24 октября проходит Международная неделя профилактики отравлений свинцом, которую поддерживает Всемирная организация здравоохранения. Она направлена на информирование о воздействии свинца на здоровье и мерах профилактики.