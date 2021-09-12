1 сентября сотрудниками отдела ювенальной полиции Абайского РУП в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!» проведен ночной рейд.

Целью мероприятия является предупреждение и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечение их безопасности.

В ходе рейда были проверены места массового пребывания молодежи: парки, скверы, дворы и развлекательные заведения.

В результате выявлено 12 подростков, находящихся после 23:00 вне жилища без сопровождения законных представителей. В отношении их родителей составлены протоколы по части 2 статьи 442 Кодекса об административных правонарушения РК.

Отметим, ОПМ «Внимание – дети!» будет продолжаться до 9 сентября текущего года.