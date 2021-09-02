В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!» инспектор ювенальной полиции Абайского РУП ДП г.Шымкента разъяснил правила дорожного движения учащимся средней общеобразовательной школы №26.

Напомним, что в этих же целях школьные инспекторы ежедневно с 07:30 до 08:30, с 12:30 до 14:30, с 17:30 до 19:30 дежурят на пешеходных полосах, расположенных на территории школ города, обеспечивая безопасный доступ учащихся к учебным занятиям.