Boeing 737-9 уже в Казахстане.

Новый самолет поступил в авиапарк компании. Это первый борт новейшего поколения, который пополнил наш воздушный парк, наравне с Америкой, ОАЭ и Турцией!

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Самолет доставили в шымкентский аэропорт три экипажа — борт летел из Сиэтла и сделал две остановки — в Рейкъявике и Стамбуле. Аэропорт встретил новый самолет традиционной водной аркой.

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«Пополнение парка воздушных судов очередным новым самолётом — первый шаг в реализации программы расширения и обновления флота авиакомпании, а пассажиры авиакомпании SCAT станут первыми в Казахстане, кто оценит комфортабельность суперсовременных Boeing 737-9», — отметил на встрече президент нашей авиакомпании Владимир Денисов.

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Это первый из пяти новых самолетов, поставка еще четырех самолетов запланирована на ближайшие два года. Все самолеты строятся на заводе в Рентоне (США) непосредственно под авиакомпанию SCAT.

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Борт встанет в текущее расписание нашей авиакомпании уже в ближайшую неделю.