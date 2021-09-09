Нынешнего главу Казыгуртского района знают многие. Арман Абдуллаев был первым в Шардаринском районе, занимал разные должности, а начиналось все с профессии охранника.

Журналисты издания поговорили с Арманом Абдуллаевым. Аким рассказал о драке с бизнесменом. О том, как начинал карьерный путь с профессии охранника.

Свое кресло Арману Абдуллаеву уступил Толеген Тельгараев, он возглавил Толебийский район, а Абдуллаев получил должность главы Казыгуртского района.

Арман Абдуллаев рассказывает, главная проблема, с которой он столкнулся в районе, это подача питьевой воды. А также урожай, который в этом году из-за аномальной жары скудный.

«Есть такая проблема с водой, и просто так мы не сидим. Есть такие населенные пункты, где невозможно пить воду. Мы проводим фильтрацию, следим за нормами, которые должны быть. А до 2024 года проблема эта решится», — сказал Арман Абдуллаев, аким Казыгуртского района.

Известен аким и тем, что в 2016 году с ним произошел нелепый случай. Когда Арман Абдуллаев возглавлял Шардаринский район, тогда еще Южно-Казахстанской области, он повздорил с местным бизнесменом. Акима тогда ударили бутылкой. Сегодня Арман Абдуллаев об этом вспоминать не хочет. Стороны помирились сразу.

«Я не вижу смысла об этом вспоминать. Это было давно. Сейчас дело закрыто! Мы сразу помирились и никаких претензий нет», — сказал Арман Абдуллаев.

Глава района рассказал журналистам о проблемных вопросах и пути решения, он пояснил что намерен сделать из райцентра мини-городок. Скоро в ауле будут строить многоэтажки, планируют еще лучше благоустроить территорию и занять делом молодежь.

Кстати, нынешний глава во времена студенчества работал простым охранником, а уже после начал подниматься по карьерной лестнице.

«В 1999 году я был студентом четвертого курса, и вот тогда я работал охранником, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Потом я получил диплом инженера-экономиста и работал по специальности», — рассказал Арман Абудуллаев.

Акиму Казыгуртского района 44 года. Как рассказал Арман Абдуллаев он регулярно занимается спортом, любит играть в теннис и ходить пешком. В основном, это рабочие осмотры территории своего района.