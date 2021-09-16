36 летняя Надежда Лукьянова похожа на Леди Ди не только внешне, но и в какой-то мере характером.

Наша леди в повседневной жизни активно занимается благотворительностью и своим косплеем пытается донести до людей что «чудо» существует.

К повышенному вниманию Шымкентская принцесса Диана привыкла. И хотя в повседневной жизни Надежда Лукьянова не старается походить на Леди Ди, люди находят определенное сходство и просят сделать селфи.

«Случайная вот это сходство с принцессой Дианой, но оно возродила во мне желание, идею создавать что-то такое, что могло бы помочь тем людям, которые нуждаются в помощи и вот эти два месяца создания, творения кажется идут очень плодотворно и имеют отклик», — говорит Надежда Лукьянова.

В повседневной жизни Надежда Лукьянова творческий человек. Она пишет сказки, картины и делает игрушки. А главное, что она счастливая жена, мама троих детей. С образами ей помогает старшая дочь, а супруг поддерживает морально.

«Особенно это нравится моей старшей дочери — Каролине, которая в дальнейшем мечтает связать свою судьбу с дизайном. Ей это крайне интересно, придумывать, создавать, потом рассматривать, как это всё из ничего превращается в что-то», — рассказывает Надежда Лукьянова.

Надежда активно пользуется социальными сетями. К тому же, шымкентская прицесса Диана занимается благотворительностью.

Көркем Усибалиева