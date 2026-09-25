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На Каспии продолжаются поиски двух военнослужащих

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы министерства обороны РК

В акватории Каспийского моря круглосуточно продолжается поисково-спасательная операция. К работам привлечены сотни специалистов, военные водолазы, суда, спецтехника и авиация.

По данным правительственной комиссии, в поисках участвуют 252 человека, 34 единицы наземной техники, 37 военных водолазов, 14 судов и катеров, а также более 20 воздушных судов, включая четыре вертолёта.

Спасатели обследуют акваторию Каспия, прибрежную зону и прилегающие территории. Поиски ведутся также с воздуха.

Напомним, во время выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий и сильного ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. 12 военнослужащих погибли, поиски ещё двоих продолжаются.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Специальная комиссия устанавливает причины и обстоятельства трагедии. Семьям погибших и пострадавшим военнослужащим обещана материальная и психологическая помощь.

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