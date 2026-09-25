В Шымкенте изменился порядок проверок предпринимателей

В Шымкенте меняется подход к проверкам предпринимателей. Контролирующие органы делают больший акцент на профилактике: сначала бизнесу дают возможность устранить выявленные нарушения, а к административным мерам переходят, если требования не выполнены.

На Едином дне отчётности сообщили, что количество налоговых проверок сократилось, а административных штрафов для предпринимателей стало значительно меньше.

При этом внеплановые проверки по жалобам и обращениям по-прежнему сохраняются.

Как теперь контролируют бизнес, за что могут назначить проверку и какие послабления получили предприниматели — смотрите в сюжете.