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На главную Анонс В Шымкенте изменился порядок проверок предпринимателей

В Шымкенте изменился порядок проверок предпринимателей

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте меняется подход к проверкам предпринимателей. Контролирующие органы делают больший акцент на профилактике: сначала бизнесу дают возможность устранить выявленные нарушения, а к административным мерам переходят, если требования не выполнены.

На Едином дне отчётности сообщили, что количество налоговых проверок сократилось, а административных штрафов для предпринимателей стало значительно меньше.

При этом внеплановые проверки по жалобам и обращениям по-прежнему сохраняются.

Как теперь контролируют бизнес, за что могут назначить проверку и какие послабления получили предприниматели — смотрите в сюжете.

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