В Шымкенте изменился порядок проверок предпринимателей

В Шымкенте меняется подход к проверкам предпринимателей. Контролирующие органы делают больший акцент на профилактике: сначала бизнесу дают возможность устранить выявленные нарушения, а к административным мерам переходят, если требования не выполнены.
На Едином дне отчётности сообщили, что количество налоговых проверок сократилось, а административных штрафов для предпринимателей стало значительно меньше.
При этом внеплановые проверки по жалобам и обращениям по-прежнему сохраняются.
Как теперь контролируют бизнес, за что могут назначить проверку и какие послабления получили предприниматели — смотрите в сюжете.