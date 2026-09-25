Кому нужно сдавать декларацию и что в ней указывать

Не всем казахстанцам необходимо сдавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.

Эта обязанность касается отдельных категорий граждан, в том числе государственных служащих и их супругов, руководителей компаний, крупных учредителей, нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей и других лиц, занимающихся частной практикой.

Отчитаться также придётся при наличии определённых активов за рубежом, цифровых активов или имущества высокой стоимости.

При этом за несданную декларацию банковские счета сразу не блокируют — сначала налоговая направляет уведомление и даёт время устранить нарушение.

Кто обязан сдавать форму 270, какие сведения нужно указывать и что грозит за нарушение срока — смотрите в сюжете.