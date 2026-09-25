Какие медуслуги доступны даже без статуса ОСМС

Фонд социального медицинского страхования разъяснил, как действовать пациентам в наиболее распространённых ситуациях — при отсутствии статуса застрахованного, долгом ожидании приёма, проблемах с направлением или требованиях оплатить медицинскую услугу.

Даже без статуса застрахованного человек не остаётся без медицинской помощи. В рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи доступны скорая и экстренная помощь, первичная медико-санитарная помощь, вакцинация, а также лечение ряда социально значимых заболеваний, включая туберкулёз, ВИЧ и онкологические заболевания. Статус застрахованного необходим для получения услуг, входящих непосредственно в пакет ОСМС.

Самостоятельно назначить себе КТ, МРТ, анализы или консультацию узкого специалиста пациент не может — необходимость обследования определяет лечащий врач. Если человек не согласен с решением врача, сначала рекомендуется обратиться в Службу поддержки пациентов своей поликлиники или больницы.

Если направление уже выдано, но записаться невозможно, медицинская организация должна предложить другой маршрут. Ожидание плановой консультации специалиста или обследования не должно превышать 15 рабочих дней. При отсутствии нужного врача, оборудования или свободной записи пациента должны направить в другую медицинскую организацию, работающую в системе ОСМС.

Отсутствие специалиста или аппарата не является основанием для того, чтобы отправлять пациента на платное обследование.

Если за услугу, входящую в ГОБМП или ОСМС, требуют деньги, пациент также может обратиться в Службу поддержки пациентов либо в Фонд социального медицинского страхования. По обращению проводится проверка, а при подтверждении нарушения принимаются меры.

Отдельно в Фонде советуют проверять сведения об оказанных медицинских услугах. Если в информационной системе появилась запись о процедуре или приёме, которых на самом деле не было, необходимо обратиться в указанную медицинскую организацию. Если ошибка не устранена, жалобу можно направить в Фонд, приложив скриншоты и данные об услуге.

В дальнейшем пациенты смогут через цифровые сервисы видеть зарегистрированные медицинские услуги, их оплату и сообщать о несоответствиях.

Если права пациента нарушены, первым шагом должна стать Служба поддержки пациентов в самой медицинской организации. Если вопрос решить не удалось, можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования через его официальный сайт.