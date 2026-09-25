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Новый НПЗ и дорогой бензин: что изменится для казахстанских водителей

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Анастасия Новикова
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Казахстан готовится расширять мощности действующих нефтеперерабатывающих заводов и прорабатывает строительство четвёртого НПЗ. Правительство поручило до конца года определить его мощность, расположение, сырьевую базу и экономическую модель.

При этом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что дальнейшее развитие отрасли связано с либерализацией рынка топлива.

Эксперты отмечают: строительство новых мощностей потребует крупных инвестиций, а переход к более рыночному ценообразованию может отразиться на стоимости бензина и дизельного топлива для потребителей.

Почему Казахстану нужен ещё один НПЗ и чего ждать автомобилистам — смотрите в сюжете.

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