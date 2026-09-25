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На главную Анонс В Шымкенте у известного тамады изъяли предполагаемые наркотики

В Шымкенте у известного тамады изъяли предполагаемые наркотики

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Редактор Юлия Машковская
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В одном из гостиничных комплексов Шымкента полицейские задержали 36-летнего жителя Астаны, известного как ведущий мероприятий и тамада, по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ.

Во время обыска в номере правоохранители обнаружили полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, а также вещество растительного происхождения.

По предварительным данным, мужчина пояснил, что изъятое является мефедроном и другим наркотическим веществом и предназначалось для личного употребления.

Точный состав и количество изъятого устанавливаются в рамках экспертизы.

По факту проводится досудебное расследование. Другие сведения, согласно статье 201 УПК, не разглашаются.

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