Поиски пропавших военнослужащих на Каспии завершены

Поисково-спасательная операция в акватории Каспийского моря завершена. Утром 25 сентября были обнаружены тела двух военнослужащих, ранее числившихся пропавшими без вести.

По данным Министерства обороны, около 09:15 спасатели нашли сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы.

Напомним, трагедия произошла во время выполнения учебно-боевой задачи. Из-за резкого ухудшения погодных условий 17 военнослужащих унесло в открытое море.

Троих удалось спасти. В результате происшествия погибли 14 военнослужащих.

Семьям обещана материальная и психологическая помощь.