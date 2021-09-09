С 15 сентября в Казахстане начнется вакцинация населения против гриппа.

Для проведения прививочной кампании закуплено 2,5 млн доз вакцин. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«Приближается сезон ОРВИ и гриппа. В текущем году на бюджетные средства Республикой Казахстан закуплено 2,5 млн. доз вакцины «ГРИППОЛ +», производства Россия. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить 13% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%. Вакцинация стартует 15 сентября, соответствующее постановление Главного госсанврача принято», — сказал М. Шоранов.

За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения — медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка и по эпидемиологическим показаниям. Кроме того, вакцинация будет проводиться за счет средств работодателей и личных средств населения. Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства, имеющих разрешение уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Адреса медицинских учреждений, проводящих вакцинацию против гриппа, можно узнать в территориальных департаментах санитарно-эпидемиологического контроля и управлениях здравоохранения по месту жительства.