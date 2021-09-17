По определению «Бабье лето» — это длительный период сухой, солнечной и сравнительно теплой погоды осенью.

В ближайшие дни на северную половину территории Казахстана начнет осуществляться заток холодных воздушных масс из районов северных морей, в связи с этим прогнозируется значительное понижение температуры воздуха в ночные часы возможны заморозки до 3°С, днем воздух прогреется до +8+12°С. В конце текущей декады в южных регионах спад будет не столь значительным, температура воздуха опустится ночью от +15+20°С до +5+15°С, днем от +27+35°С до +22+27°С.

В начале третьей декады, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана на территории республики, прогнозируется постепенное повышение температурного фона. Сначала потеплеет в западных регионах страны здесь днем температура воздуха повысится до +20+25°С, в последующие дни теплом охватит и остальные регионы Казахстана. В северных регионах воздух прогреется до +17+25°С, в центральных и восточных столбики термометров поднимутся до отметки +20+28°C, в южных регионах до +28+33°С.

Согласно предварительному прогнозу на октябрь, во второй декаде месяца погода нас ещё побалует теплыми деньками, однако ночные температуры будут низкими: на западе ночью +5+13°С, днем воздух прогреется до +23+28°С, в северных регионах ночью +2+9°С, днем +15+23°С, в южных регионах ночью +8+15°С, днем +22+30°С.