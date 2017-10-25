25 градусов тепла: на смену холодной осени в Шымкент придет бабье лето

После холодных осенних дней в Шымкенте и ночных заморозков в горных районах области, в Южный Казахстан вновь возвращается тепло и приходит «бабье лето» (не в обиду прекрасному полу). Это период, когда наступает сухая солнечная погода после дождей и ненастья. В среднем «бабье лето» длится 1–1,5 недели.

С 9 по 15 октября в ЮКО ожидается переменная облачность, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−23 м/с. Ночью от 4 до 9 градусов тепла, днём 20−25.

Прогноз погоды по Шымкенту на предстоящую неделю представили синоптики.

В понедельник, 9 октября, ночью +9 градусов, днем +21, ясно.

Во вторник, 10 октября, ночью +11, днем +23, без осадков.

В среду, 11 октября, в Шымкенте ясно. Под утро +12, днем +25 градуса.

В четверг и пятницу, 12 — 13 октября, по ночам +11…+12, днем +23…+24 градусов.

В субботу, 14 октября, ночная температура +12, дневная +23 градуса, без осадков.

В воскресенье, 15 октября, ночью +15 градусов, днем +17, облачно, с прояснениями. В выходной день в Шымкенте пройдут небольшие дожди.

Тепло и сухо в первый рабочий день будет на территории всего Казахстана. 9 октября сохраняется ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей. На востоке ночью и утром ожидается туман.

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2−4 градуса мороза, днём воздух прогреется до 10−12 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 1−3 тепла, днём от +13 до +15 градусов по Цельсию.