На территории Байдибекского района участковыми инспекторами проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Оно направлено на проверку арендных квартир, рынков и иных мест торговли, владельцев гражданского оружия, неблагополучных семей, установления тесного взаимодействия с населением, а также повышения эффективности работы в профилактике правонарушений, сообщает Пресс-служба ДП ТО.

В проведении ОПМ «Участок» задействовали 16 районных стражей порядка, которые за одну неделю провели обход 577 жилых домов и проверку 18 хозподворий. За время отработок полицейские выявили такие нарушения, как «мелкое хулиганство», «торговля в неустановленном месте», «загрязнение общественных мест», «проживание в РК без регистрации» и составили административные протоколы на 205 правонарушителей.

Отметим, что оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» продлится до 1 декабря текущего года.