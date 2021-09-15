Шымкент является городом с динамично растущей численностью населения.

Превращение нашего города в современный образовательный центр-требование времени.

В предстоящий пятилетний период будет окончательно решен вопрос аварийных трехсменных школ, а на месте расположенных в приспособленных зданиях построят школы типового типа.

В рамках этого плана в текущем новом учебном году одновременно открыты 20 новых школ. До конца года будет завершено строительство еще 4-х школ, которые примут учащихся.

Государственно-частное партнерство в наращивании темпов строительства организаций образования дает положительные результаты. В этом году завершено строительство и из сданных организаций образования 15 школ введены в эксплуатацию в рамках государственно-частного партнерства.

Одной из новых образовательных организаций данной категории является частная школа «Abadan». Организация рассчитана на образование 550 детей. Сейчас здесь обучается 350 учащихся. Занятия проводятся на казахском и русском языках. В качестве дополнительных занятий для учащихся организованы курсы с углубленным изучением английского языка. Для обеспечения личностного развития детей работают творческие кружки: шахматы, домбра, хореография, изобразительное искусство.

В учебном комплексе 24 кабинета, которые оснащены учебным оборудованием, предусмотрены актовый и спортивный залы, медицинский пункт и столовая.

В штате 45 высококвалифицированных учителей. Здесь дети проходят занятия по универсальному образовательному стандарту. Внедрена система контроля успеваемости учащихся и уровня квалификации педагогических кадров, реализуемая на постоянной основе.