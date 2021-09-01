Сразу же после получения известия о чрезвычайной ситуации в Жамбылской области медицинская бригада филиала ЦМК по городу Шымкент в составе мобильной бригады Департамента по ЧС г.Шымкент прибыла на место происшествия.

Уже через несколько часов бригада приступила к работе. Более 300 человек пострадавшего населения получили медицинскую и психологическую помощь.

Взрывы прекратились, благодаря слаженной работе по эвакуации жителей, поселок опустел, однако, медики не остались без работы. Они осуществляли экстренную помощь населению в пунктах эвакуации, родственникам погибших и пострадавших в результате ЧС по месту их жительства.

Страх, паника, сильнейшие переживания вызывали у людей стресс, высокое давление. Часы ожидания, пребывание в некомфортных условиях, усталость способны резко «выбить человека из колеи», спровоцировав обострение хронических заболеваний, дестабилизируя их психоэмоциональное состояние.

Уже в первые часы после возникновения ЧС были открыты круглосуточные телефоны «горячей линии». Задача «горячей линии» – оказать психологическую помощь, людям, которые не могут найти своих близких или пострадали сами, людям, кого сильно напугала ситуация. С этой задачей прекрасно справилась психолог филиала Енлик Сапарбай.

Психологом Шымкентского филиала за время пребывания на месте чрезвычайной ситуации была оказана экстренная психологическая помощь более 50-ти взрослому населению, что позволила снизить негативное воздействие физических и психологических факторов происшествия и переживаний, связанных с его осознанием.

В общей сложности около 400 человек, в том числе и более 100 детей получили помощь от медицинской бригады.