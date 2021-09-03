На учебном полигоне «Айша-Биби» в Жамбылской области проходит совместное казахстанско-индийское учение «КазИнд-2021».

В нем принимают участие казахстанские подразделения регионального командования «Юг» и воинский контингент Индии, объединенные в сводную роту.

На первом этапе были отработаны действия личного состава при приведении в высшую степень боевой готовности. Военнослужащие международного подразделения совершили марш в кризисный район. В настоящее время в месте назначения сводная ротная тактическая группа проводит боевое слаживание подразделений.

В рамках учения военнослужащие сводного подразделения проведут разведывательно-поисковые и рейдовые действия. На завершающем этапе учения запланировано блокирование и уничтожение группы незаконного вооруженного формирования в кризисном районе в соответствии с мандатом ООН.

Совместное учение «КазИнд-2021» проводится в рамках плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии. Оно завершится 10 сентября текущего года.

Учение проводится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Его участники прошли все необходимые карантинные мероприятия, медицинское обследование, сдали ПЦР-тесты.