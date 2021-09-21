Департамент по ЧС города Шымкент принимает участие в международном командно-штабном учении «Жер-2021» .

Учения пройдут с 21 по 22 сентября 2021 года в Алматинской области.

Основная цель учений — дальнейшее совершенствование Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовка органов управления, сил и средств гражданской защиты к ликвидации ЧС при возникновении разрушительных землетрясений.

В учениях, проходящих на международном уровне, принимают участие Министерства по ЧС Узбекистана, Кыргызстана, Армении, России, Беларуси и Комитета по ЧС Республики Таджикистан.

Тема международного командно-штабного учения «Земля-2021»: «Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных разрушительным землетрясением в Алматинской области».

Силами и средствами городской подсистемы Государственной системы гражданской защиты и Департамента по ЧС города Шымкента руководят заместитель акима города М. Айманбетов и заместитель начальника департамента полковник гражданской защиты А. Бейсембаев. Силами и средствами города Шымкента будут отработаны действия по оказанию взаимопомощи при разрушительном землетрясении в городе Алматы на учебно-тренировочном полигоне «Скальный город – Астана» в урочище Тамгалы Тас в Алматинской области.

По замыслу учения, 21 сентября 2021 года, после получения сигнала «Апат- 999» об угрозе землетрясения в Алматинской области осуществлено информирование органов управления силами и средствами города Шымкент. Проведено экстренное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и приведено в высокую степень готовности 121 формирование аварийно-спасательных сил и средств в личном составе 1800 человек и 386 единиц техники.

На месте проведения учений создан оперативный штаб, уточнено совершенствование координации действий и взаимодействия подчиненных сил и средств гражданской защиты при реагировании на угрозу и возникновение разрушительных землетрясений, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Гулназ Расулова, подполковник гражданской защиты главный специалист отдела ликвидации ЧС ДЧС г. Шымкент