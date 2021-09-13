В Шымкенте на 13 сентября зарегистрировано 95 случаев КВИ (с признаками – 74, без признаков – 21). 57 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 38 человек взяты под домашний контроль.
Матрица оценки эпидситуации в Казахстане.
В «красной зоне» — Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.
В «желтой зоне» — Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой зоне» — Туркестанская область.