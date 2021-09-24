В Туркестанской области введена в эксплуатацию автомобильная дорога областного значения «Коксаек-Аксу-Шаян-Мынбулак», прошедшая средний ремонт.

Кроме того, общая протяженность отремонтированной дороги по направлению «Аксукент-Карамурт»составляет 22,5 км. В ходе начатых в прошлом году ремонтных работ было демонтировано и перестроено 14,8 км дорог, а на 7,7 км дорог уложено асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, для обеспечения безопасности пешеходов внутри населенных пунктов проложено в общей сложности 10 километров пешеходных дорожек. Также, в целях создания комфортных условий для стоянки автомобилей на обочинах и предотвращения повреждения обочин, уложена песчано-каменная смесь. Кроме того, в населенных пунктах Аксукент, Карамурт построена автостоянка для автомобилей.

Отметим, что ремонтные работы объекта были заказаны управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, а подрядчиком выступило ТОО «Корпорация» Сити-Строй». Качество проведенных работ находилось под постоянным надзором учреждения заказчика, технического надзора ГКП «Оңтүстік жолдары» и «Национального центра качества дорожных активов».